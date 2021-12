Les analyses n’ont pas encore livré toutes leurs vérités. Deux semaines et demi après la mort de jumeaux âgés de six mois dans leur lit à Fougères (Ille-et-Vilaine), « l’hypothèse privilégiée est d’origine médicale », selon le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc, confirmant une information du Télégramme.

Le matin du 29 novembre, la mère avait découvert ses enfants inanimés dans leur lit. Les tentatives de réanimation pratiquées par les pompiers avaient été vaines. Les corps des deux jeunes victimes ne comportaient aucune trace laissant penser à une hypothèse criminelle. « Les investigations scientifiques sont toujours en cours et en l’état la cause exacte de ce double décès n’est pas établie », précise le parquet. L’enquête se poursuit pour établir les raisons de la mort des enfants, survenue à la veille de leurs six mois.