« Une dégradation de la situation sécuritaire dans le quartier de la Guillotière. » C’est ainsi que le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes Pascal Mailhos dresse ce jeudi, dans un communiqué, l’état des lieux de ce sujet devenu un enjeu majeur à Lyon depuis plusieurs mois.

Grâce aux renforts de police permis par le Ministre de l’Intérieur, 31 policiers expérimentés composeront la nouvelle BST Guillotière/Part-Dieu. Ils auront pour mission la sécurisation, la dissuasion et la lutte contre la délinquance. @GDarmanin @Interieur_Gouv https://t.co/SPV7nmFTEO

Si Pascal Mailhos rappelle que « le retour au calme » dans ce quartier du 7e arrondissement de Lyon s’est récemment accompagné de la mobilisation de 30 CRS et d’une présence accrue de la police municipale, il s’agissait d’un « renfort de court terme ».

Une « solution de long terme » va par contre voir le jour en début d’année 2022 pour « lutter durablement contre les phénomènes de délinquance ancrés dans ce secteur », avec la création d’une nouvelle brigade spécialisée de terrain (BST). Celle-ci sera « exclusivement consacrée » à la Guillotière et à la Part-Dieu (Lyon 3e). Lancé en janvier et « pleinement opérationnel » début février, ce projet de brigade spécialisée a pu se concrétiser « grâce au renfort de 300 policiers sur trois ans octroyé à Lyon par le ministre de l’Intérieur », comme l’explique Pascal Mailhos.

C'est bien simple, la création d'une unité dédiée comme ça (si en plus les équipes font de l'ilotage, c'est carrément Noël 🎁) fasait partie des 1eres demandes de l'association.

On y croyait même plus, alors merci @prefetrhone. https://t.co/XdaF9EbITw