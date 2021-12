Comme l’an dernier, l’épidémie de coronavirus vient encore gâcher les fêtes de fin d’année. Alors que la cinquième vague est en train d’atteindre son pic, la ville de Rennes a ainsi décidé d’annuler le bal du 31 décembre. Près de 9.000 personnes étaient attendues dans la salle du Liberté pour célébrer la nouvelle année.

« Cette décision s’impose d’autant plus que le Gouvernement a interdit aux discothèques d’accueillir du public jusqu’au 6 janvier 2022 et que cette interdiction s’applique aussi aux activités de danse dans les établissements recevant du public, tels les restaurants ou les bars », justifie la ville dans un communiqué. Toutes les cérémonies de vœux organisées par la ville et la métropole au cours du mois de janvier sont également annulées.

Le marché de Noël et la fête foraine maintenus

Malgré les appels à la prudence, la municipalité rennaise a toutefois tenu à préserver un peu la magie des fêtes en maintenant toutes les animations en extérieur « qui ne présentent pas de risque si les mesures sanitaires sont strictement respectées ».

A partir de ce vendredi et jusqu’au 2 janvier, la façade de l’Hôtel de ville s’illuminera donc avec le spectacle de projections Reines proposé par la société Spectaculaires. Le spectacle pyrotechnique proposé le 31 décembre à 23h40 sur la place de la mairie est également maintenu, tout comme le marché de Noël sur le mail et la fête foraine sur l’esplanade de Gaulle.