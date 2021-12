Interpellée mercredi matin par les gendarmes de la section de recherches de Toulouse, Séverine L, la nouvelle compagne de Cédric Jubillar est toujours entendue ce jeudi matin par les enquêteurs à Gaillac, dans le Tarn. Le prolongement de la garde à vue de cette mère de famille de 44 ans lui aurait été notifiée au cours de la nuit selon 100 % radio.

Un an après la disparition de Delphine Jubillar dans la nuit du 15 au 16 décembre à Cagnac-les-Mines, et six mois après la mise en examen pour meurtre de Cédric, son mari, les gendarmes cherchent à savoir où pourrait se trouver le corps de l’infirmière. Et de fait, si la nouvelle compagne de Cédric Jubillar a reçu des confidences de sa part sur le sujet. Elle est en effet placée en garde à vue pour « recel de cadavre ».

Un des derniers soutiens du mari

A l’époque de la disparition de la mère de famille de deux enfants, en décembre dernier, Cédric et Séverine L. n’auraient pas été en contact selon ses déclarations. Ils auraient noué des liens au cours de la dernière année, et la quadragénaire semble être l’un des derniers soutiens de Cédric Jubillar, placé en détention depuis le 18 juin.

L’enquête de la section de recherches a-t-elle permis de découvrir que le mari avait fait des confidences à Séverine L. ? Selon la tournure que prendra la fin de la garde à vue, l’enquête sur la disparition de Delphine Jubillar pourrait connaître une avancée importante dans les heures qui viennent.