Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Emmanuel Macron était sur TF1 hier soir. En campagne pour sa réélection ? Officiellement non, mais c’était tout comme. Le président a en effet défendu le bilan de son quinquennat face à Audrey Crespo-Mara et Darius Rochebin. Et en presque deux heures, peu de choses ont été oubliées. Le président de la République est revenu sur la crise sanitaire évidemment, mais il a aussi parlé « gilets jaunes », affaire Benalla, et petites phrases… Sur les réformes, sur son bilan, le président sortant ne trouve pas grand-chose à redire. Sur le pouvoir d’achat, sur les violences faites aux femmes, la gestion de la crise sanitaire, sur la modernisation économique du pays… Emmanuel Macron se décerne globalement un satisfecit. Et pour l’avenir ? « Est-ce que j’ai de l’ambition au-delà du mois d’avril ? D’évidence ! ». Mercredi, Emmanuel Macron a donc voulu faire savoir que sa campagne pour 2022 a effectivement commencé.

Les Vingt-sept pays de l’Union européenne vont tenter de faire un peu plus front commun face à la flambée du Covid-19. Les dirigeants européens vont pour cela se réunir ce jeudi en sommet alors que la rapide propagation du variant Omicron a poussé plusieurs pays de l’UE à restreindre les conditions d’entrée sur leur territoire de façon unilatérale. La crise en Ukraine, les migrations et les prix de l’énergie seront aussi au cœur des discussions à Bruxelles. Enfin, alors que la France va prendre le 1er janvier la présidence semestrielle du Conseil de l’UE, Emmanuel Macron devrait s’exprimer sur ses projets. Ce sommet sera en outre le premier pour les chanceliers allemand Olaf Scholz, autrichien Karl Nehammer ainsi que pour la Première ministre suédoise Madgalena Andersson.

Les départs en vacances vont être difficiles. Et les Franciliens vont en avoir un avant-goût. A la suite d’un appel à la grève de syndicats de cheminots, le trafic sera perturbé dans les transports en commun d'Île-de-France ces jeudi et vendredi. Presque toutes les lignes gérées par la SNCF seront concernées. Vendredi, les voyageurs sur les TGV Sud-Est vont eux aussi connaître des moments compliqués. La direction de la SNCF a annoncé mercredi que les syndicats SUD Rail, CGT et Unsa maintenaient leur appel à la grève sur cet axe de vendredi à dimanche, période où elle prévoit désormais un trafic « très dégradé ». Vendredi, pour le premier week-end de départs en vacances de Noël, seul un TGV Sud-Est sur deux sera ainsi en circulation sur l’axe qui dessert notamment Lyon, Marseille et Nice.