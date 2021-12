Marcel Meys, 112 ans, connu pour être depuis le 5 octobre l’homme le plus âgé de France, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à l’hôpital de Vienne (Isère) après avoir contracté le Covid-19, a-t-on appris auprès de sa fille.

« Il vivait toujours chez lui mais il a eu le Covid et la situation s’est dégradée, il était placé sous oxygène, ils ont fait l’impossible mais comment voulez-vous, à 112 ans… », a déclaré Nicole Boiron, la fille unique de cet homme né le 12 juillet 1909, confirmant une information du Dauphiné Libéré. Ambulancier, garagiste, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, Marcel Meys avait connu un mariage heureux et restait très entouré de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Pour sa part, la doyenne des Français, sœur André, elle, est âgée de 117 ans. La religieuse a attrapé le Covid-19 en début d’année mais s’en est très bien remise.