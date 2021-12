Finis les réveils matinaux pour sauter dans le bus. Début janvier, à la rentrée, les cours reprendront en distanciel pour les étudiants a annoncé Eric Berton, président de l’ université d’Aix- Marseille.

« Ça bouleverse mon organisation et c’est totalement différent que d’avoir un prof devant soi qui capte notre attention », regrette Lola, étudiante en sociologie. Le retour en distanciel signifie aussi des problèmes techniques pour Alexandre : « Ma connexion Internet n’est pas efficace, l’année dernière elle se coupait et je loupais chaque fois la moitié de mes cours. »

Globalement dans les couloirs du site de Saint-Charles, cette annonce ravive des mauvais souvenirs : une routine casanière qui s’instaure et le sentiment d’être isolé. Un sentiment croissant comme l’a montré tout récemmentune étude de la Fondation de France.

« J’espère que ce ne sera pas une nouvelle année blanche »

« Ce passage en distanciel est la garantie d’une tenue en présentiel des examens », assure Eric Berton. Le but de la manœuvre est d’éviter un brassage massif des étudiants sur les campus avant les partiels. Pour Cédric Bottero de la CGT enseignement supérieur, cette décision serait l’aveu du manque de moyens dont l’université dispose. « Il faut distribuer aux étudiants des masques, du gel hydroalcoolique… Certaines salles de classe ne peuvent pas être ventilées du fait de leur vétusté », énumère-t-il.

Pour autant certains s’accommodent très bien de ce retour au distanciel. « On y est habitué depuis le lycée », tempère Candice. « J’avais mon rythme en classe de terminale mais vu que le niveau à la fac est plus exigeant, je redoute de ne pas réussir », exprime cette étudiante en première année de psychologie.

Les examens en présentiel ne sont pas non plus pour plaire à tous. « Dans ma classe certains craignent une notation plus exigeante », poursuit Candice. Des conditions d’examen qu’ils n’ont par ailleurs jamais connues. Depuis la survenue du Covid-19, les étudiants actuellement en première et deuxième année ont réalisé la validation de leur cursus à distance. Hicham, à l’inverse, juge « les conditions meilleures et optimales » en présentiel qu’en distanciel alors qu’il se rend justement pour réviser à la bibliothèque.

En attendant les annonces d’Emmanuel Macron

D’autres encore s’inquiètent pour la valeur de leur diplôme. Maximilien craint « une baisse de niveau » et donc la dépréciation de son parcours universitaire. Les étudiants en master s’interrogent aussi au sujet de leurs stages de validation de fin d’études bien que l’administration assure qu’ils pourront se faire. « J’espère que ce ne sera pas une nouvelle année blanche », soupire Abdel.

Tous souhaitent un retour à la normale le plus rapidement possible, et redoutent que cette mesure s’inscrive dans la durée avec l'arrivée du nouveau variant Omicron.