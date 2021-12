Alerte à la pollution aux particules fines en plein hiver. Cette alerte a été émise pour ce jeudi dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Var, a annoncé mercredi Atmosud, organisme qui surveille la qualité de l’air.

« Avec l’arrivée de l’hiver, l’utilisation du chauffage domestique est en hausse, et depuis le début de la semaine les conditions météorologiques anticycloniques favorisent l’accumulation de particules fines », explique dans un communiqué le préfet du Var.

Précautions

Les Bouches-du-Rhône et le Var, placés en procédure d’information-recommandation mercredi, atteindront le niveau d’alerte niveau 1 jeudi. Les autorités conseillent d’éviter les activités physiques ou sportives intenses (qui obligent à respirer par la bouche) ou encore, pour les populations vulnérables ou sensibles, d’éviter les zones à fort trafic pendant les heures de pointe c’est-à-dire entre 7 heures et 10 heures et entre 16 heures et 19 heures.

Elles appellent également à maîtriser le chauffage dans les bâtiments et à privilégier le covoiturage et les transports en commun.