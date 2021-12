Avec 19,65 policiers municipaux et 71,79 caméras pour 10.000 habitants, Nice est de loin la première. La capitale azuréenne arrive largement en tête du palmarès des trente villes les plus peuplées de France « qui déploient le plus de moyens face à l’insécurité », publié ce mercredi par Le Figaro. Viennent ensuite deux autres communes du sud : Nîmes, avec 14,34 personnels et 29,88 caméras pour 10.000 habitants, et Perpignan (13,57 et 27,80).

Ce classement qui se base donc uniquement sur les moyens mis en œuvre et pas sur leurs résultats prend également en compte l’armement des agents (létal, à impulsion électrique ou inexistant). Lyon, Marseille et Paris arrivent aux 13e, 16e et 20e places. La capitale vient juste de se doter d’une police municipale en plus de ses ASVP.

« Ce résultat est la reconnaissance du travail engagé depuis mon élection en 2008 pour toujours mieux protéger les Niçoises et les Niçois », s’est félicité le maire de Nice Christian Estrosi, qui revendique 3.800 caméras de vidéosurveillance dans sa ville.