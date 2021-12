Elle est l’une des dernières personnes qui continuent à soutenir Cédric Jubillar, en prison depuis six mois après sa mise en examen pour le meurtre de sa femme, Delphine. La nouvelle compagne du mari de l’infirmière disparue il y a un an à Cagnac-les-Mines, Séverine L., est interrogée depuis ce mercredi matin par les enquêteurs.

Placée en garde à vue à Gaillac pour « recel de cadavre », cette femme de 44 ans a été interpellée par les enquêteurs de la section de recherches à son domicile de Lescure-d’Albigeois sur commission rogatoire des juges d’instruction. Les gendarmes cherchent à savoir si le plaquiste aurait pu lui faire des confidences sur le lieu où se trouverait le corps de la mère de famille.

Depuis plusieurs semaines, Séverine L. prend la défense de celui dont elle s’est rapprochée au printemps dernier. Si elle le connaissait de vue avant la disparition de Delphine Jubillar, par l’intermédiaire de son fils aîné de 24 ans, elle n’était pas en contact avec Cédric Jubillar en décembre 2020, au moment de la disparition. « La téléphonie des uns et des autres a été étudiée et elle montre qu’ils n’échangeaient pas à cette époque », a indiqué sur LCI ce mercredi Alexandre Martin, l’avocat du suspect numéro 1.

Séverine L. et Cédric Jubillar auraient noué des liens plus étroits après une battue organisée en avril. C’est elle qui serait alors venue à sa rencontre.

Isolée et visée sur les réseaux sociaux

Quelques semaines plus tard, début juin, c’est sur son compte Facebook que Cédric avait révélé qu’ils étaient en couple en postant une photo d’eux deux. Une annonce qui avait suscité de vives réactions, notamment dans l’entourage de la disparue qui dénonçait à nouveau le comportement d’un mari pas vraiment éploré.

Cela n’a pas été sans conséquences non plus sur la vie privée de sa nouvelle compagne. Lorsque son amant a été interpellé en juin dernier, elle a été entendue en qualité de témoin et une perquisition a eu lieu chez elle. Ce jour-là devant les enquêteurs, elle n’avait pas été aussi prompte à le défendre. Elle aurait même avoué qu’elle trouvait qu’il n’était pas très actif dans la recherche de sa femme disparue. Des déclarations aux antipodes de ce qu’elle a pu dire, par la suite, dans les médias.

A chacune de ses prises de parole publiques, elle a réitéré son soutien à Cédric Jubillar, indiquant qu’il était « impossible qu’il ait fait une chose pareille ». Ce qui lui a valu « un déferlement de haine » sur les réseaux sociaux selon son avocat, Johann Ricci interrogé sur BFM TV et qui décrit cette mère de deux enfants comme « très faible psychologiquement » et atteinte par l’affaire. Elle avait d’ailleurs porté plainte contre ceux qui la diffamaient.

Maître Johann Ricci, avocat de la compagne actuelle de Cédric Jubillar: "Ma cliente maintiendra son innocence" pic.twitter.com/oOjzy9oPhY — BFMTV (@BFMTV) December 15, 2021

En août dernier, deux mois après la mise en examen, cette employée d’une entreprise de logistique en arrêt maladie confiait au magazine Femme Actuelle, que ses parents ne lui parlaient plus. « Je vis une histoire de dingue. Je suis en rémission d’un cancer, cette période est très difficile à vivre pour moi », expliquait-elle.

Depuis, elle passe beaucoup de temps sur cette affaire. Elle écrit toutes les semaines à Cédric Jubillar et espérait encore ces derniers jours que des éléments de l’enquête permettraient de disculper son compagnon. Elle pensait notamment à la fameuse couette dans laquelle dormait Delphine Jubillar et qui avait été retrouvée dans la machine à laver 36 heures après sa disparition. Les résultats d’analyses toujours pas connus après un an, auraient permis « d’écarter l’implication de Cédric » espérait-elle auprès de 100 % radio encore récemment.