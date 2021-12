Il aurait dû se réjouir avant tout du retour des trains de nuit, promesse tenue du gouvernement. Mais Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux Transports, avait un dossier plus chaud à gérer ce mercredi matin au moment de passer sur RMC. L’UNSA, Sud-Rail et la CGT ont en effet déposé des préavis de grève risquant de perturber fortement le premier week-end des vacances de Noël. A l’antenne, Jean-Baptiste Djebbari a lancé un « appel à la responsabilité » et dit « espérer » une sortie de crise ce mercredi.

« Il y a eu des discussions mardi qui vont se poursuivre ce matin (mercredi). J’ai eu l’occasion d’en parler hier soir avec la direction de la SNCF. J’ai aussi eu un des leaders syndicaux qui a dit espérer une sortie de conflit en fin de matinée. C’est en tout cas le souhait que j’ai », a continué le ministre. Les revendications des syndicats sont multiples : meilleures conditions de travail, embauches pour pallier des effectifs insuffisants, hausse des salaires et instauration d’une « prime Covid » pour compenser la baisse d’activité cette année.

Un « sacré cadeau » pour la concurrence

Ce dernier sujet doit être mis sur la table aujourd’hui par la direction de la SNCF, selon Jean-Baptiste Djebbari. Le ministre a également souligné le « sacré cadeau » qui serait fait à la concurrence qui vient d’arriver sur les lignes françaises, à un moment « où les Français qui sont fatigués, ont envie de retrouver les leurs », en cas de grève. « Ce n’est pas du chantage que je fais, c’est un appel à la sérénité », a-t-il nuancé.

« Il y aura des trains pour partir en vacances, le sujet c’est de savoir combien », a reconnu le ministre, en refusant de se prononcer sur une proportion précise dans l’attente de l’aboutissement éventuel des négociations. Il a cependant estimé que ce serait « plus d’un train sur deux, et en tout cas pas un train sur cinq ».