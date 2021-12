Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La France fait un premier pas vers la vaccination des plus jeunes contre le Covid-19. Les enfants « à risque » vont pouvoir se faire vacciner à partir de ce mercredi. Avec le feu vert des autorités sanitaires, le gouvernement a ouvert les injections aux 360.000 enfants présentant un risque de faire une forme grave de la maladie et à ceux vivant dans l’entourage de personnes immunodéprimées. La porte est donc ouverte pour une généralisation aux autres enfants, qui se ferait sur la base du volontariat. Celle-ci est même possible depuis son autorisation dans l’ Union européenne le 25 novembre.

Le monde généralement feutré de la Justice va vivre une véritable révolution. Le 10 décembre dernier, l’Union syndicale des magistrats (USM), organisation majoritaire au sein de la profession, a ouvertement appelé les juges à se mettre en grève ce mercredi. Cette journée de mobilisation – qui doit réunir avocats, greffiers et magistrats – intervient trois semaines après la publication d’une tribune dans le journal Le Monde dénonçant les conditions dans lesquelles la justice est rendue en France. Jusqu’ici opposée au droit de grève des magistrats, l’USM est revenue sur son « analyse juridique » à l’occasion d’un récent conseil national. Elle se rapproche ainsi sur ce point de la seconde organisation syndicale de la profession : le Syndicat de la magistrature.

La cinquième vague de coronavirus submerge la France. Le nombre de contaminations au Covid-19 a encore augmenté mardi, à 63.405 cas, soit le chiffre le plus haut depuis avril selon les données de Santé Publique France publiées mardi. Le 8 avril, 84.999 nouveaux cas avaient été enregistrés. Les hôpitaux continuent d’accueillir de nouveaux malades, avec 1.662 nouvelles admissions (contre 1.505 lundi) et 362 admissions en soins critiques, pour un total de 2.792 malades. Au moins 158 personnes sont décédées, contre 231 lundi. Au total, depuis le début de la pandémie, plus de 120.800 personnes sont mortes du Covid-19 en France. L’Europe a elle aussi la tête sous l’eau. La liste des pays renforçant leurs restrictions sanitaires ne cessent de s’allonger. Au Royaume-Uni, les députés ont voté, avec réticence, le port du masque en intérieur et le pass sanitaire obligatoire dans les grands événements. Aux Pays-Bas, le Premier ministre a, lui, annoncé la fermeture anticipée des écoles primaires avant les vacances de Noël et le prolongement des restrictions sanitaires actuelles jusqu’au 14 janvier.