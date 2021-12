Depuis le pire drame survenu en mer du Nord, le 24 novembre dernier, les enquêteurs travaillent à l’identification des 27 victimes du naufrage. Selon le parquet de Paris, en charge des investigations, seul un corps demeure anonyme à ce jour.

La commission d’identification des victimes s’est réunie, lundi, pour faire état de l’avancée de ses investigations. Il s’avère que 26 des 27 migrants décédés en mer ont pu être « formellement identifiés », indique ce mardi le parquet de Paris.

En majorité des Kurdes d’Irak

Quinze des 27 victimes étaient des Kurdes d’Irak et un Kurde d’Iran. La plupart étaient des hommes âgés entre 19 et 37 ans. Mais il y avait aussi 4 femmes, un adolescent de 16 ans et une enfant de 7 ans. Les autres victimes étaient originaires d’Ethiopie, Somalie, Afghanistan, et d’Egypte. Le parquet précise qu’aucune femme enceinte ne faisait partie des victimes.

Une seule victime demeure anonyme et un permis d’inhumer a été délivré sous X, ce qui ne clôt pour autant pas les investigations pour tenter de l’identifier. Les 26 autres victimes, prises en charge à l’institut de médecine légale de Lille, pourront dès à présent être inhumées.