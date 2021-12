L'université anticipe les fêtes de fins d’année et prend des précautions. Aix- Marseille Université a adressé le 13 décembre dernier un courrier à l’ensemble des étudiants et administratifs pour leur annoncer la fermeture de ses locaux du 3 au 15 janvier prochain.

Mesure unique en France

« Suite à la recrudescence des cas de Covid-19 dans l’université et la dégradation de la situation sanitaire, nous sommes contraints, à nouveau, de prendre des mesures pour limiter la prolifération du virus, et espérer retourner à la situation que nous connaissons depuis la rentrée universitaire 2021 au plus vite », écrite l’université sur son site.

Cette mesure exceptionnelle, la seule reprise pour le moment parmi toutes les autres universités de l’Hexagone, a pour but d’anticiper d’éventuelles contaminations durant la période des fêtes. Elle vise aussi à garantir la tenue des examens en présentiel avec une jauge du tiers des capacités des salles, comme instaurée par la direction des études et de la vie étudiante de l’université. Seuls les étudiants en médecine, à partir de la deuxième année, sont exemptés de cette mesure.