Aujourd’hui en France, 350.000 enfants et jeunes bénéficient de la protection de l’enfance. Des défaillances sont régulièrement pointées du doigt dans le suivi et l’accueil de ces mineurs dont environ la moitié sont placés en institution ou en familles d’accueil. Afin d’y remédier, le Sénat se penche jusqu’à mercredi sur un projet de loi dont l’adoption définitive est prévue pour le début d’année.

Ce texte « vise tout d’abord à améliorer la sécurité des enfants, qu’elle soit affective, matérielle ou physique », assure le secrétaire d’Etat chargé de l’Enfance Adrien Taquet. Voté à l’unanimité en première lecture par l’Assemblée nationale en juillet, le projet de loi est très attendu par les sénateurs, même s’ils le considèrent « assez limité ».

Fin des hébergements d’urgence à l’hôtel

Parmi les « frémissements qui vont dans le bon sens », la centriste Nadia Sollogoub relève le fait que soit systématiquement recherchée la possibilité de confier l’enfant à un membre de sa famille ou à un « tiers digne de confiance ». La consécration du « parrainage » des enfants pris en charge par l’ASE par des bénévoles. Ou encore le principe de prévoir la prise en charge des fratries dans un même lieu d’accueil. Le projet de loi a été adopté en commission par les sénateurs le 20 octobre.

Parmi les principales modifications apportées en commission, les sénateurs ont prévu une interdiction totale d’hébergement des mineurs protégés dans des hôtels. Les députés avaient gardé la possibilité d’y recourir « à titre exceptionnel » pour deux mois maximum, afin de répondre à des situations d’urgence. Cette interdiction serait applicable dans un délai de deux ans. Ne seraient autorisés que les accueils en urgence dans des structures « jeunesse et sport ».

Suivi prolongé des jeunes majeurs

S’agissant des jeunes majeurs, dont le texte renforce l’accompagnement vers l’autonomie, ils ont explicitement inscrit le principe d’un « droit au retour » à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) jusqu’à 21 ans. Un ajout que soutiendra le gouvernement. Il a aussi été salué comme « un point crucial » par le Collectif Cause Majeur, qui réunit une vingtaine d’associations de protection de l’enfance, mais qui estime néanmoins « nécessaire d’aller plus loin ». Le gouvernement proposera dans l’hémicycle un amendement pour en « clarifier » la rédaction.

L’association SOS Villages d’Enfants demande en outre le rétablissement de l’article ajoutant les jeunes majeurs suivis par l’ASE au public prioritaire pour l’attribution d’un logement social, supprimé par les sénateurs en commission. Aujourd’hui, « un quart des personnes sans domicile nées en France sont d’anciens enfants placés auprès de l’ASE », relève le Collectif, un chiffre qui atteint 40 % pour les moins de 25 ans.

Meilleure rémunération des assistants familiaux

Les sénateurs proposent la création, à titre expérimental, et pour les départements qui le souhaitent, d’un comité départemental pour la protection de l’enfance. Ils ont approuvé en commission une revalorisation de la rémunération des assistants familiaux, qui accueillent chez eux des enfants placés. Et ils ont prévu qu’ils soient associés à l’élaboration et au suivi du projet pour l’enfant. Les sénateurs ont encore précisé les modalités de contrôle des antécédents judiciaires des intervenants en protection de l’enfance, notamment en matière d’infractions sexuelles.

La gauche va s’opposer à l’article rendant obligatoire le recours au fichier national AEM («appui à l’évaluation de la minorité »), afin de mieux repérer les jeunes étrangers ayant déposé des demandes de protection dans plusieurs départements.

Le gouvernement a également déposé un amendement sur ce texte pour inscrire l’accompagnement des enfants victimes de prostitution parmi les missions de l’Aide sociale à l’enfance.