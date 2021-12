Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La pression continue de monter sur les hôpitaux et services de soins critiques. Ils ont en effet pris en charge plus de 2.752 malades du Covid-19 lundi selon les chiffres de Santé Publique France. Au total, 1.505 patients atteints du coronavirus ont été admis à l’hôpital, pour un total de 14.527 lits occupés par ces malades. Du côté des soins critiques, 379 nouvelles admissions ont été décomptées, pour un total de 2.752 malades. Surtout, la situation ne tend pas vers l’amélioration. Le variant Omicron, qui semble se répandre « extrêmement rapidement », pourrait connaître « une croissance rapide en France » et son impact se faire sentir « dans les semaines qui viennent », a alerté le Conseil scientifique dans son dernier avis.

Il va falloir s’attendre à des perturbations ce mardi, mais aussi mercredi, dans les centres de loisirs, les accueils périscolaires et le secteur de la restauration. Un appel à la grève nationale est en effet annoncé dans les écoles dans le secteur périscolaire pour dénoncer sa « précarité ». Les syndicats Snuter-FSU, CGT, CNT, Sud et le collectif France animation en lutte demandent notamment « la revalorisation des grilles de salaire des adjoints d’animation et des animateurs pour relancer l’attractivité de (leurs) métiers » ou encore « des taux d’encadrements qui permettent un réel travail éducatif et non pas de la "garderie" ».

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a décidé de hausser le ton. Les sites pornographiques Pornhub, Tukif, Xhamster, Xvideos et Xnxx ont été sommés lundi par l’autorité de régulation d’empêcher d’ici 15 jours les mineurs d’accéder à leurs contenus, sous peine de se voir bloqués sur décision judiciaire. Le Code pénal interdit d’exposer les mineurs à des photos et vidéos pornographiques et précise que les sociétés concernées ne peuvent s’exonérer de leurs responsabilités en se contentant de demander à un internaute s’il est majeur. Pour les contraindre, le CSA a une arme puissante : la loi sur les violences conjugales du 30 juillet 2020, qui lui permet de saisir le président du tribunal judiciaire qui peut demander aux fournisseurs d’accès Internet le blocage des sites contrevenants.