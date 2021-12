Vous comptez les jours avant des vacances heureuses et apaisées pour enfin conclure cette année difficile ? Pas si vite, 2021 réserve peut-être une dernière épreuve. En effet, les départs en train pour le premier week-end des vacances scolaires pourraient bien être perturbés. Sud Rail, la CGT et l’Unsa ont déposé un préavis de grève du 17 au 19 décembre sur l’axe sud-est, rapporte RTL, reconductible pour les week-ends suivants du côté de l’Unsa.

Les syndicats réclament une revalorisation salariale ainsi qu’une « prime Covid », se plaignant de n’en avoir jamais bénéficié alors qu’ils ont travaillé en pleine épidémie. « La direction a encore quelques jours pour négocier et faire des propositions et, si elle joue le pourrissement, on sera en grève », a indiqué à RTL Fabien Villedieu, délégué syndical Sud Rail.