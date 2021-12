C’est une petite révolution. Le 10 décembre dernier, l’Union syndicale des magistrats (USM), organisation majoritaire au sein de la profession, a ouvertement appelé les juges à se mettre en grève ce mercredi. Cette journée de mobilisation – qui doit réunir avocats, greffiers et magistrats – intervient trois semaines après la publication d’une tribune dans le journal Le Monde dénonçant les conditions dans lesquelles la justice est rendue en France.

Jusqu’ici opposée au droit de grève des magistrats, l’USM est revenue sur son « analyse juridique » à l’occasion d’un récent conseil national. Un nouveau mot d’ordre inédit qui rejoint la position défendue depuis longtemps par la seconde organisation syndicale, considérée comme étant plus à gauche, le Syndicat de la magistrature.

Un texte ancien et « flou »

En France, le droit de grève est constitutionnel. Mais il est précisé que ce droit « s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Certains corps de métier – comme les militaires ou les policiers – en sont privés, tandis que d’autres, au sein de la fonction publique, sont soumis à un « service minimum ». Concernant les juges, un texte datant de 1958 et portant sur le « statut des magistrats » indique que « toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions » est interdite.

Le conseil national de l’@USM_magistrats appelle à la grève le 15 décembre. C’est un moment historique pour notre syndicat, c’est dire la colère des magistrats ! #JusticeMalade — USM Magistrats (@USM_magistrats) December 10, 2021

Jusqu’ici, deux interprétations prédominaient. Pour le Syndicat de la magistrature, cette formulation n’interdit pas explicitement le droit de grève pour les juges mais « ne fait que renvoyer au principe de continuité du service public ». L’Union syndicale des magistrats, elle, en tirait traditionnellement la conclusion que les juges n’avaient pas le droit de grève. Mais pour la première fois, vendredi 10 décembre, le syndicat est revenu sur cette analyse. Dans une note, l’USM estime que la rédaction du texte de 1958 ne fait pas référence « clairement et expressément » à la définition de la grève établie par le ministère du Travail.

Contacté par 20 Minutes, le secrétaire général du syndicat, Ludovic Friat, souligne par ailleurs le paradoxe contenu dans le « statut des magistrats » : « Les greffiers disposent du droit de grève. Or, dans les tribunaux, nous fonctionnons en communauté de travail. Si demain les greffiers font massivement grève, les juridictions ne pourraient pas poursuivre leur activité avec seuls les magistrats mobilisés. »

Pas de sanction

Par ailleurs, les deux syndicats qui appellent à la grève ce mercredi rappellent qu’aucune sanction ou mesure disciplinaire n’ont été prises par le passé à l’égard des juges ayant choisi de débrayer. Seule « une journée de retenue sur salaire » a été constatée « lorsque les chefs de cour avaient fait remonter la liste des grévistes à la Chancellerie, ce qui n’est pas toujours le cas », précise l’USM dans sa note.

Pour l’historien spécialiste de la justice et ancien magistrat Denis Salas, cet appel à la grève revêt un caractère inédit. « La magistrature est très hiérarchisée et les juges exercent bien souvent leur métier de façon solitaire. Leur charge de travail importante et la responsabilité qui pèse sur eux ne les prédisposent pas spontanément à entrer en rupture avec leur administration », explique-t-il. Une analyse partagée par Ludovic Fiat : « Notre profession souffre du syndrome du bon élève. On a tendance à vouloir satisfaire notre hiérarchie quitte à accepter de travailler dans des conditions dégradées. »

D’autres actions à venir

Comment, alors, expliquer cette mobilisation intersyndicale ? Pour l’historien Denis Salas, le rôle et l’émergence de plusieurs collectifs au sein de la profession sont à noter : « Depuis plusieurs années, des syndicats, des associations et des collectifs s’agrègent. Les procureurs et les présidents de juridiction se coordonnent. La grève de ce mercredi est, à mon sens, le fruit de ce travail pour mobiliser la base. »

Pour l’heure, l’USM a appelé à une journée de grève non reconductible. Mais d’autres actions pourraient être mises en place dans les tribunaux, prévient Ludovic Friat : « On invite les collègues à appliquer le droit du travail pour limiter les audiences tardives en respectant les amplitudes horaires autorisées et à arrêter de rendre des décisions à 1h ou 2h du matin. Des motions ont aussi été votées pour faire valoir des "impossibilités de faire". C’est ce qu’oppose par exemple l’administration pénitentiaire quand les effectifs manquent et que les demandes d’extraction de détenus ne peuvent pas aboutir. C’est une façon de dire "stop" à cette justice dégradée. »