L'ex-nageur français Yannick Agnel, poursuivi pour viol sur mineure, « reconnaît la matérialité des faits », indique ce lundi la procureure. L’ancien champion olympque de 29 ans, reconverti dans l’e-sport et consultant dans divers médias, avait été arrêté jeudi à son domicile parisien et conduit à Mulhouse où il a été placé en garde à vue pour des faits remontant à 2016. Celle-ci a pris fin ce samedi midi et Yannick Agnel, bonnet sur la tête et masque sur le visage, a été conduit du commissariat au tribunal de la ville tout proche, les journalistes étant tenus à l’écart.

La procureure de la République de Mulhouse avait précisé qu’une plainte avait été déposée l’été dernier pour des faits remontant à « à peu près 2016 ». Elle fait suite à une plainte d’une nageuse qui s’entraînait avec Agnel à Mulhouse entre 2014 et 2016 ».

La victime avait 13 ans à l’époque des faits

Yannick Agnel a affirmé ne pas avoir eu « le sentiment qu’il y a eu contrainte », selon la procureure. Mais « si les faits sont constitutifs de viol ou agressions sexuelle, c’est qu’il existe une différence d’âge importante » avec la victime, a encore précisé la procureure. Naome Horter, fille de son entraîneur d’alors Lionel Horter, avait 13 ans à l’époque des faits, en 2016, et Yannick Agnel était alors âgé de 24 ans.