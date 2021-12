Claude Guéant, ancien ministre de l’Intérieur et ancien secrétaire générale de la présidence française sous Nicolas Sarkozy, a été incarcéré ce lundi en application d’une condamnation de 2017. C’est son avocat, Philippe Bouchez El Ghozi, qui l’a annoncé à l’Elysée, confirmant une information de LCI.

Claude Guéant a été incarcéré à la prison de la Santé, en application de sa condamnation dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur. L'ancien grand commis de l'Etat, 76 ans, avait été condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an ferme en appel en janvier 2017.

Claude Guéant ne réalisait pas les versements nécessaires

Début novembre, la cour d'appel de Paris a révoqué une partie de son sursis et de sa liberté conditionnelle, estimant que Claude Guéant ne réalisait pas les versements nécessaires pour payer l'amende et les dommages et intérêts qu'il s'était vu infliger.

Le 10 novembre dernier, au procès des sondages de l’Elysée, l’accusation a requis un an de prison dont six mois ferme contre Claude Guéant, ainsi que des peines allant de l’amende à un an ferme pour quatre autres anciens proches de Nicolas Sarkozy. Le tribunal de Paris rendra sa décision le 21 janvier.