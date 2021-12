« Le courage de dire et la volonté de faire. » Voilà un slogan qui fait débat sur les réseaux sociaux. C’est avec cette formule que Valérie Pécresse, récemment investie comme candidate des Républicains pour la présidentielle de 2022, a décidé de mener sa campagne. Un slogan qu’elle avait utilisé lors de la campagne pour l'investiture et qu’elle a repris samedi pour son premier grand discours de candidate à Paris.

Rien de choquant, a priori. Sauf que certains internautes ont relevé que ces termes avaient déjà été utilisés… par le Front national. La preuve : une affichette de campagne qui appelle au vote le 16 mars 1986.

Plusieurs internautes ont noté que le slogan utilisé par Valérie Pécresse pour la campagne actuelle est identique à celui utilisé en 1986 par le Rassemblement national - Capture d'écran

Certains dénoncent un montage : « Sur l’affiche de droite on peut lire 1986. J’ai pourtant l’impression qu’a cette époque le nom du parti était bien FN et pas RN comme l’indique le logo à gauche. Il y a de fortes chances que cette affiche soit fake. » Tandis que d’autres ne semblent pas étonnés d’une telle proximité entre Valérie Pécresse et l’ancien parti de Jean-Marie Le Pen.

20 Minutes a démêlé le vrai du faux.

FAKE OFF

Clin d’œil au RN ou simple coïncidence, le slogan de campagne de Valérie Pécresse a bel et bien été utilisée par l’extrême droite il y a une trentaine d’années. Par une recherche d’image sur Internet, il est possible d’exclure la thèse du trucage : l’affichette postée sur les réseaux sociaux est visible en ligne sur le portail documentaire du Musée de Bretagne. Il s’agit d’un tract de campagne pour la liste du Front national en Ille-et-Vilaine pour les élections législatives de 1986.

Pour classer cette information comme fausse nouvelle, les internautes mettent en évidence le fait que le «RN», comme l'indique l’affichette, n’existait pas en 1986. C’est seulement en 2018 que le Front national s'est rebaptisé « Rassemblement national » sous l’impulsion de Marine Le Pen. Un premier changement de nom depuis la création du parti en 1972.

Pour autant, l’appellation « Rassemblement national » a bien constitué la bannière du parti pour les élections législatives et régionales de 1986. Plusieurs autres tracts et affiches en témoignent. Le 16 mars, à la faveur du scrutin à la proportionnelle, pas moins de 35 députés font leur entrée à l’Assemblée nationale, où ils intègrent un groupe présidé par Jean-Marie Le Pen et baptisé… « Front national-Rassemblement national ».

Comme l’a relevé le journaliste Vincent Glad, la formule a été reprise ensuite par d’autres candidats du Front national, par exemple pour les élections départementales de 2015.

"Le courage de dire, la volonté de faire". Le slogan de Valérie Pécresse est utilisé de longue date par le Front National. pic.twitter.com/fxGqK539Ww — Vincent Glad (@vincentglad) December 12, 2021

« Le courage de dire et la volonté de faire » est inspiré d’une citation attribuée à George Clemenceau, qui aurait écrit : « Il faut d’abord savoir ce que l’on veut, il faut ensuite avoir le courage de le dire, il faut ensuite l’énergie de le faire. » Une formule souvent reprise par la suite, par exemple par le Syndicat général de l'Éducation nationale CFDT à la fin des années 1970 lors d’une campagne de défense des personnels et professionnels des écoles.