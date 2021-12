Le renforcement du protocole sanitaire dans les écoles gagne désormais la cantine. Pour rappel, depuis jeudi, plusieurs mesures du protocole sanitaire de niveau 3 sont entrées en vigueur dans les écoles primaires pour tenter d’enrayer la propagation du Covid-19 qui s’est fortement accélérée chez les moins de 12 ans. Ainsi, le masque a fait son retour dans les cours de récréation où il est désormais obligatoire. La pratique des activités physiques et sportives en intérieur est, elle aussi, limitée depuis jeudi.

Tous les jours à la même table

Et à compter de ce lundi, les règles changent également dans les cantines où les établissements doivent limiter le brassage des écoliers. Les élèves du premier degré doivent déjeuner tous les jours à la même table, en maintenant une distanciation d’au moins deux mètres avec ceux des autres classes, précise le site service-public.fr. Cette limitation implique également un service individuel (plateaux, couverts, eau, dressage à l’assiette ou au plateau) et l’interdiction des offres alimentaires en vrac. Et quand limiter ce brassage par classe n’est pas possible, la limitation du brassage s’applique par niveau.