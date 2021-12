Le chèque énergie, annoncé il y a quelques semaines par le gouvernement, concerne aussi les étudiants et étudiantes. Et pas qu’un peu : 1,7 million d’entre eux sont concernés. Depuis le début de la crise sanitaire, la situation économique de nombreux étudiants et étudiantes – déjà peu enviable – s’est considérablement dégradée. En cause, notamment, la fin de nombreux petits jobs qui permettent à certains et certaines de joindre les deux bouts. Ainsi, les distributions de denrées alimentaires se sont multipliées ces derniers mois sur les campus français. Des aides ont déjà été mises en place, telles que les repas à un euro. Le « chèque inflation » de 100 euros distribué à partir de ce lundi parait modeste pourrait parfois s’avérer fondamental.

Vous êtes étudiant ou étudiante et vous attendez avec impatience le petit coup de pouce du chèque énergie ? Comment allez vous le dépenser ? Sur quoi avez-vous rogné depuis le début de la crise pour faire face aux dépenses contraintes ? Quelle part de votre budget consacrez-vous à l’alimentaire, à la santé, aux loisirs, etc. ? Racontez-nous comment vous arrivez à tenir votre budget en ce temps de crise. Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.