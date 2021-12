Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

« C’est un adversaire politique, mais un partenaire européen ». En disant jeudi ce qu’il pense de Viktor Orban, Emmanuel Macron a rappelé qu’avec la Hongrie, la France joue la carte de la Realpolitik. Le président va donc rencontrer ce lundi à Budapest le Premier ministre hongrois, son adversaire dans l' UE côté valeurs mais un allié potentiel sur des sujets comme les investissements, le nucléaire ou la défense européenne. Ce déplacement, le premier d’un chef d’Etat français depuis 2007, boucle ainsi la tournée d’Emmanuel Macron des 26 autres capitales de l’Union européenne. « Quelles que soient nos sensibilités politiques, nos choix, nous devons travailler ensemble pour notre Europe », a justifié le chef de l’Etat alors que la France va prendre le 1er janvier la tête du Conseil de l’Union européenne.

Les « chèques énergie » sont en route. L'« indemnité inflation » de 100 euros, annoncée en octobre et destinée à 38 millions de personnes, commencera à être versée ce lundi aux étudiants boursiers, a annoncé dimanche le ministre du Budget Olivier Dussopt. Les versements s’étaleront ensuite jusqu’à fin février pour les retraités. Les salariés de droit privé devraient quant à eux toucher la prime fin décembre, via leur entreprise. Enfin, pour les employés du secteur public, ce sera « au plus tard » en janvier.

Les Britanniques ont la tête sous l’eau. Face à « un raz-de-marée d’Omicron » qui déferle sur le Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé dimanche soir une forte accélération de la campagne de rappel vaccinal. L’objectif est de proposer une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 à tous les adultes d’ici fin décembre. « Je crains qu’il ne soit désormais clair que deux doses de vaccin ne suffisent pas pour assurer le niveau de protection dont nous avons tous besoin », a déclaré Boris Johnson à la télévision. La situation n’est cependant pas désespérée selon le Premier ministre : « la bonne nouvelle est que nos scientifiques sont convaincus qu’avec une troisième dose – une dose de rappel – nous pouvons tous relever notre niveau de protection ».