Vous avez profité de votre week-end pour faire vos achats de Noël ou simplement déconnecter ? C’est le moment de vous plonger dans notre résumé de l’actu immanquable de ces deux derniers jours.

1. Victoire écrasante du non au référendum d’autodétermination en Nouvelle-Calédonie

Une femme forte au troisième et dernier référendum sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie à Nouméa, le 12 décembre 2021. - Clotilde Richalet/AP/SIPA

« La France est plus belle car la Nouvelle-Calédonie a décidé d’y rester » : Emmanuel Macron a salué ce dimanche la victoire écrasante du non à l'indépendance lors du troisième référendum d’autodétermination dans l’archipel où s’ouvre désormais une période de dix-huit mois pour définir son nouveau statut.

Marqué par une abstention record après l’appel des indépendantistes à bouder le scrutin, ce troisième et dernier référendum a été remporté par les pro-France avec 96,49 % des voix, contre 3,51 % au oui à l’indépendance, les votes blancs et nuls comptabilisant 2,99 %.

L’ampleur du résultat est à relativiser par une participation (43,90 %) en chute libre par rapport aux deux précédents référendums remportés en novembre 2018 et octobre 2020 par les loyalistes avec respectivement 56,7 % puis 53,3 % des suffrages.

Sur ce constat, le président Macron a appelé, lors d’une allocution solennelle depuis l’Elysée, à accueillir avec « respect et humilité » le résultat, notant que « le corps électoral est resté profondément divisé » sur cet archipel stratégique du Sud-Pacifique, français depuis 1853.

2. L’épidémie de coronavirus fait monter la pression hospitalière d’un cran

Olivier Véran dans son bureau mardi 16 novembre 2021. - Romuald Meigneux / SIPA

La pression hospitalière liée au Covid-19 ne faiblit pas en France où plus de 2.500 personnes sont traitées dans les services de soins critiques, selon les chiffres publiés samedi par Santé publique France.

Ce dimanche matin au cours des dernières 24 heures, 787 personnes atteintes du Covid-19 avaient été admises dans les hôpitaux français, portant à 13.855 le nombre de patients Covid hospitalisés en France.

« La pression sanitaire augmente et plusieurs paramètres nous inquiètent. Comme la vague est nationale, on ne peut plus envoyer de renforts ou procéder à des évacuations interrégionales massives », a déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran dans un entretien au Parisien publié samedi soir

3. Au moins 83 morts dans des tornades « historiques » aux Etats-Unis

Les services de secours américains travaillaient d’arrache-pied ce dimanche à la recherche d’éventuels survivants des tornades qui ont dévasté le centre et le sud des États-Unis vendredi soir et samedi matin, faisant au moins 83 morts et laissant une traînée de destructions dans leur sillage.

Des dizaines de disparus, des constructions aplaties à perte de vue, des enchevêtrements de gravats : six États américains ont été traversés par « l’une des séries de tornades les pires » de l’histoire du pays, a déploré le président américain Joe Biden, en qualifiant leurs ravages « d’inimaginable tragédie ».

Déjà 83 décès ont été recensés mais le bilan pourrait s’alourdir : « Nous ne savons toujours pas combien de vies ont été perdues ni l’ampleur des dégâts », a relevé le président Biden sur les antennes nationales.

4. Sacre in extremis de Verstappen au grand prix de Formule 1 d’Abou Dhabi

Max Verstappen célèbre son premier titre de champion du monde après son incroyable victoire au GP d'Abu Dhabi, ce dimanche. - Kamran Jebreili / AFP

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté son premier titre de champion du monde de F1 en dépassant son rival britannique Lewis Hamilton (Mercedes) dans le dernier tour pour gagner l’ultime Grand Prix de la saison à Abou Dhabi ce dimanche.

L’écurie de Formule 1 Mercedes, dont le pilote britannique Lewis Hamilton a perdu le titre mondial, a contesté officiellement le résultat de la course, ont déclaré les organisateurs.

Mercedes a déposé deux réclamations portant sur la manière dont s’est déroulée la période de voiture de sécurité en fin de course, qui a permis à Verstappen de prendre le meilleur sur Hamilton dans le dernier tour.

5. Diane Leyre, Miss Ile-de-France, élue Miss France 2022

Diane Leyre, Miss Ile-de-France, est élue Miss France 2022 - SIPA

Diane Leyre, Miss Ile-de-France, a été couronnée Miss France 2022 dans la nuit de samedi à dimanche à Caen l’issue d’un concours toujours très suivi mais de plus en plus critiqué.

« En tant que femme j’ai envie de montrer qu’on peut être miss France et féministe ​(…) Pour moi, le féminisme c’est de décider de faire ce que je veux », a averti lors d’une conférence de presse la volubile lauréate de 24 ans qui « travaille dans la promotion immobilière ».

La jeune femme brune d’1m77, titulaire d’un diplôme de commerce international, a été choisie à 50/50 par les téléspectateurs et par un jury de sept personnalités présidé par Jean-Pierre Pernaut. Le jury s’est prononcé à l’issue d’une soirée au cours de laquelle les 29 miss régionales candidates ont présenté en talons aiguilles une série de chorégraphies sur des airs connus de comédies musicales, à grand renfort de strass et de paillettes, et sous les acclamations du public du Zénith de Caen.