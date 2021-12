« Ce soir la France est plus belle car la Nouvelle-Calédonie a décidé d’y rester », a déclaré ce dimanche Emmanuel Macron après l’écrasante victoire du camp du non à l’indépendance (96,49 % des voix, contre seulement 3,51 % pour les partisans du oui) lors du troisième et dernier référendum d'autodétermination.

Les indépendantistes ayant décidé ne pas se rendre aux urnes, le taux de participation s’est effondré à 43,90 %. Les loyalistes, qui craignaient une démobilisation de leurs partisans, faute d’enjeux, ont réussi à réunir 75.762 voix​, contre 81.501 voix lors du référendum de 2020.

Vous vivez en Nouvelle-Calédonie, avez-vous voté ou vous êtes-vous abstenu(e) ce dimanche ? Soutenez-vous le camp indepéndantiste ou le camp loyaliste et pourquoi ? Comment avez-vous vécu ce scrutin et le résultat de ce troisième et dernier référendum d’autodétermination. Comment avez-vous perçu la déclaration du Président de la République ? Comment envisagez-vous la suite des discussions annoncées par Emmanuel Macron avec les représentants du gouvernement ? Vous pouvez témoigner dans le formulaire ci-dessous. Votre contribution pourra servir à la rédaction d’un article. Merci par avance !