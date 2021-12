Léger répit en vue pour les étudiants qui font la queue aux banques alimentaires. L'« indemnité inflation » de 100 euros, annoncée en octobre et destinée à 38 millions de personnes, commencera à être versée lundi, en l’occurrence aux étudiants boursiers, a annoncé dimanche le ministre du Budget Olivier Dussopt. Les versements commenceront avec les étudiants boursiers lundi et mardi, et s’étaleront jusqu’à fin février, pour les retraités.

Les salariés de droit privé devraient toucher la prime fin décembre, via leur entreprise : « dès fin décembre pour ceux qui le peuvent », a dit Olivier Dussopt sur franceinfo, l’Etat s’engageant à « rembourser extrêmement rapidement » les entreprises via un crédit sur leurs cotisations sociales. Pour les employés du secteur public, ce sera « au plus tard » en janvier, précise le ministère.

38 millions de bénéficiaires

L’Urssaf sera chargée de verser la somme dès le 20 décembre aux salariés employés à domicile par des particuliers. Certains devront encore transmettre leurs coordonnées bancaires, l’Urssaf disposant d’environ 400.000 RIB sur le million de salariés recensés. Pour les indépendants et micro-entrepreneurs ce sera courant décembre, février pour les artistes-auteurs.

L'« indemnité inflation » de 100 euros, annoncée par le Premier ministre Jean Castex le 21 octobre, concerne environ 38 millions de personnes : salariés, indépendants, exploitants agricoles, invalides, retraités, chômeurs, allocataires des minima sociaux, étudiants boursiers, percevant moins de 2.000 euros net mensuels. Défiscalisée, elle sera versée en une fois et automatiquement.