Auvergne-Rhône-Alpes : Les chutes de neige perturbent l’accès aux stations de ski

INTEMPERIES A la suite d'importantes chutes de neige dans la nuit de jeudi à vendredi, quatre départements rhônalpins sont placés en vigilance orange : la Savoie et la Haute-Savoie (neige-verglas et avalanches), l’Isère (avalanches) et l’Ain (neige-verglas)