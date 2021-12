Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Compatibilité de l’islam avec la République, affrontement sur la rafle du Vel' d’Hiv… : le candidat à la présidentielle Eric Zemmour et le ministre de l’Economie Bruno Le Maire se sont livrés jeudi à un débat agité sur l’état du pays, son histoire et leur conception de la nation. Techniques et globalement courtois sur la partie économique, les échanges sont montés d’un ton à propos de l’islam et de l’identité française. Et puis les esprits se sont échauffés à la fin. Bruno Le Maire a accusé Eric Zemmour de « réhabiliter le régime de Vichy », de faire « de Pétain le défenseur des juifs français ». « Je ne suis pas pétainiste », « je ne réhabilite absolument pas le régime de Vichy », mais « la France était à Londres » avec « le général de Gaulle », donc « la France n’a aucune responsabilité dans la rafle du Vel' d’Hiv, ce sont les Allemands qui l’ont imposée », a lâché Eric Zemmour, qui ne « referait pas » le discours de Jacques Chirac.

Nouveau drame de l’immigration clandestine en Amérique centrale. Au moins 53 migrants, originaires pour la plupart du Guatemala, ont été tués jeudi dans un accident de camion dans le sud du Mexique, pays plus que jamais pris entre la pression migratoire de ses voisins du sud et la fermeté des Etats-Unis. Quarante personnes ont également été blessées, dont trois gravement dans cet accident survenu dans l’état du Chiapas frontalier du Guatemala, d’après les premières informations du parquet. Dix-huit autres personnes ont été plus légèrement touchées. Les migrants étaient entassés dans un camion, d’après les premières explications à la presse de la Protection civile. Le chauffeur aurait pris la fuite après avoir perdu le contrôle de son véhicule qui s’est renversé, ont rapporté des médias locaux.

Les Bleues en route vers les quarts. Les championnes olympiques tricolores il y a quatre mois à Tokyo, ont très nettement dominé la Pologne (26-16) jeudi soir pour leur premier match du tour principal du Mondial 2021, au palais des sports de Granollers (Espagne). Avec ce quatrième succès en autant de rencontres, les coéquipières de Coralie Lassource prennent seules la tête du groupe I du tour principal avec six points. Les Françaises, parmi les favorites avec la Norvège pour le titre mondial, assureront mathématiquement leur place en quarts de finale de la compétition en cas de succès samedi contre la Serbie (4 pts) en fin d’après-midi (18h00).