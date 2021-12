Entendre All I Want for Christmas Is You 66 fois par jour, Love Actually diffusé sur toutes les chaînes depuis le mois d’octobre, tomber sur un marché de Noël à chaque coin de rue, faire huit repas de Noël, recevoir autant de cadeaux (que l’on revendra probablement dès le 25 décembre) et être assailli de décorations dès la mi-novembre… Est-ce qu’on n’en ferait pas un petit peu trop avec Noël ? Est-ce qu’on ne frôlerait pas l’overdose ?

Vous trouvez qu’on en fait trop avec Noël ? Vous êtes en overdose des fêtes de fin d’année ? Vous vous sentez assailli ou oppressé par l’atmosphère rouge et blanche ? Cette « overdose » a-t-elle fini par vous dégoûter de Noël ? Qu’est-ce qui vous paraît « too much » ? Les cadeaux ? Les repas ? L’ambiance ? L’atmosphère ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.