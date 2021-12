By the Web

A Matignon, Jean Castex réunira cet après-midi une petite dizaine de ministres pour ce deuxième CIL qui doit, comme le premier le 15 juillet, mettre en mouvement les différentes administrations après l’adoption et la promulgation, en août, de la « loi confortant le respect des principes de la République », dite contre le « séparatisme ». Cette loi contient une batterie de mesures portant sur la neutralité du service public, la lutte contre la haine en ligne, l’encadrement de l’instruction en famille, le contrôle renforcé des associations, la transparence des cultes et de leur financement.

Toujours selon l’Ifop, les atteintes à la laïcité les plus courantes seraient les demandes de menus « confessionnels » (47 %), les refus d’activités pédagogiques des jeunes filles au nom de leur religion (31 % pour des cours de natation et 26 % pour des cours d’EPS), mais aussi des refus d’entrer dans un édifice religieux (24 %) ou des contestations de repas de Noël (27 %).

Les constats du ministère également appuyé par un sondage Ifop sorti ce jeudi et commandé par la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme ( LICRA ). L’enquête révèle que « les manifestations identitaro-religieuses qui affectent la vie scolaire sont loin d’être un phénomène marginal ». L’étude relève ainsi que plus d’un lycéen sur deux (55 %) « a déjà été confronté à une forme d’expression du fait religieux en milieu scolaire ».

Alors qu’un comité interministériel de la laïcité (CIL) se tient à Matignon ce jeudi en pleine la journée « de la laïcité », le ministère de l’Education national pointe du doigt une augmentation des atteintes à ce principe en milieu scolaire. 614 cas allant du port de signes ou de tenues à connotation religieuse aux provocations verbales ont été recensés entre septembre et fin novembre, contre 547 entre décembre 2020 et mars 2021.

Méthodologie :

Etude Ifop pour LICRA et le Droit de Vivre réalisée en ligne du 15 au 20 janvier 2021 auprès d’un échantillon national représentatif de 1 006 lycéens âgés de 15 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, type d’enseignement, filière et niveau, secteur, académie, affiliation religieuse) à partir de des statistiques du ministère de l’Education (RERS 2020) et de celles de l’Institut Montaigne.