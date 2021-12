Les Français se sont rués sur les billets de train pour les vacances de Noël cette année. La SNCF assure que plus de 3,2 millions de personnes ont déjà réservé leur voyage pour cette période. « C’est 50 % de plus que l’an passé », a assuré mercredi sur Europe 1 le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari.

Un chiffre un peu biaisé par rapport à Noël 2020, époque durant laquelle la France vivait un couvre-feu, et aussi à fin 2019 marquée par les grèves contre la réforme des retraites. C’est en revanche bien plus qu’à Noël 2018, période de fêtes de fin d'année plus classique.

Jean-Baptiste Djebbari a également indiqué que les Français ont réservé leurs billets « plus en amont ». Si aucun pic d’affluence dans les gares n’est prévu et que les voyages s’étaleront sur les deux semaines de vacances, des trains sont déjà quasiment complets vers la Bretagne, le Sud-Est ou encore la montagne. « La SNCF est tout à fait mobilisée, il y aura le plus de trains possible », a tempéré le ministre.