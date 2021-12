Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le 1er janvier, la France va prendre pour six mois la tête du Conseil de l’Union européenne. Cette date approchant, Emmanuel Macron va tenir une conférence de presse ce jeudi à partir de 16 heures à l’Elysée pour présenter les priorités de cette présidence. Diriger le Conseil de l’UE, qui réunit les 27 pays membres mais ne gouverne pas la Commission, va permettre à la France d’animer les débats en fixant l’ordre du jour des réunions. Et le chef de l’Etat a d’ores et déjà annoncé lundi que les priorités de cette présidence tournaient autour de trois axes : « relance, puissance et appartenance ».

Combien y aura-t-il de candidatures à gauche au premier tour de la présidentielle ? A cette question, Anne Hidalgo souhaiterait pouvoir répondre : le moins possible. La candidate socialiste a en effet lancé ce mercredi dans le « 20 Heures » de TF1 un appel à l’unité. « Organisons une primaire de la gauche, que viennent participer à cette primaire les candidats qui veulent gouverner ensemble », a proposé la maire de Paris, précisant qu’elle maintiendrait sa candidature si son appel n’était pas entendu. Alors que l’ensemble de la gauche plafonne à moins de 25 % des intentions de vote, les autres partis ne semblent pas du tout sur la même ligne qu’Anne Hidalgo. Le député LFI Eric Coquerel a ainsi considéré que c’est la méthode « qui a perdu en 2017 ». Le refus est aussi net chez le candidat communiste Fabien Roussel.

Les Lillois ont vécu une soirée de rêve en Ligue des champions. Le Losc​ s’est en effet imposé 3-1 à Wolfsburg mercredi, un succès qui lui offre la première place du groupe G. Cet exploit lui donne surtout un billet pour les huitièmes de finale de la compétition, et ceci pour la deuxième fois de son histoire après l’édition 2006/07. Les champions de France en titre, vainqueurs en Allemagne grâce à Burak Yilmaz (11e), Jonathan David (72e) et Angel Gomes (78e), permettent à la Ligue 1 de placer un deuxième représentant avec le PSG. En attendant la dernière phase, notre journaliste William Pereira vous préparer au mieux en faisant un point sur les adversaires potentiels des deux clubs qu’il faudra le plus supporter cette année en C1.