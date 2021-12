L’espoir était plus qu’infime. Le corps d’une troisième personne disparue dans l’effondrement d’un immeuble d’habitation de Sanary-sur-Mer (Var), survenu mardi au petit matin, a été retrouvé sans vie, a annoncé la préfecture dans un communiqué publié en cette fin d’après-midi.

Le bilan de ce drame, probablement dû à une explosion de gaz, est porté à trois décès. Deux personnes, un bébé et sa mère, ont pu être miraculeusement secourus et extraites des décombres hier, mardi. Trois autres personnes ont également été prises en charge et neuf habitants des immeubles attenants ont été évacués.

Une quarantaine de sapeurs pompiers sont encore actuellement sur place pour sécuriser le site.