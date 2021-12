On ne rigole pas avec les bagadoù en Bretagne. Si ces troupes de musiciens habillés en costume traditionnel font partie du folklore, ils aiguisent aussi les passions. Chaque année depuis 1949, les seize meilleures formations de la région, sorte de Ligue 1 du biniou et de la bombarde, se livrent ainsi une compétition féroce pour remporter le championnat national (lire encadré). Si les grosses écuries comme Cap Caval ou Kemper se tirent souvent la bourre pour décrocher le titre, les autres orchestres doivent aussi s’arracher pour conserver leur place dans l’élite avec un système de montées et de descentes à la fin de la saison.

Pour pousser un peu plus loin la comparaison avec le ballon rond, les stars de la musique bretonne ont aussi désormais leur album de vignettes autocollantes façon Panini, le bien nommé Bagadini. On doit cette trouvaille à trois copains sonneurs du Finistère, Loïg Le Lay et Laurent Marec du bagad Penhars et Thierry Goudédranche du bagad Beuzec-Cap-Sizun. « L’idée nous est venue lors du premier confinement, indique ce dernier. Toutes les activités des cercles et des bagadoù étaient à l’arrêt, il nous fallait donc un moyen pour faire parler de nous ». Avec un brin de nostalgie, ils se sont alors tous les trois souvenus de l’époque où ils achetaient et échangeaient dans la cour de récré les fameuses cartes Panini. « Cela collait bien avec notre envie de mettre en avant tous ces bagadoù et ces musiciens qui tiennent un rôle majeur dans la culture bretonne », poursuit-il.

Quatre vignettes collectors dans les 22.000 sachets mis en vente

Après plusieurs mois de démarche pour monter la société et déposer la marque et trois mois de shooting cet été, l’album Bagadini vient tout juste de sortir. On retrouve à l’intérieur les seize bagadoù de première catégorie avec 22 images à collectionner par bagad. « Cela représente au total 508 musiciens avec des vignettes en solo, en duo ou en trio », précise Thierry Goudédranche. Cinq vignettes en hommage à Erwan Ropars, un célèbre sonneur décédé en 2015, figurent également dans l’album mais en édition limitée.

Et pour pimenter le tout, quatre vignettes « Cartes d’or » imprimées en un seul exemplaire ont également été glissées dans les 22.000 sachets mis en vente. Celui ou celle qui la trouvera remportera l’instrument qui figure dessus à savoir une bombarde, une caisse claire, une cornemuse et une percussion, soit les quatre instruments qui composent un bagad. Tous les bénéfices de la vente des albums Bagadini seront reversés à la fédération Sonerion, qui regroupe l’ensemble des bagadoù bretons, ainsi qu’au réseau Diwan.