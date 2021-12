Que souhaitez-vous pour la ville de demain ?

A quoi ressemblera la ville de demain ? Difficile de répondre à cette question aujourd’hui mais vous pouvez être acteur ou actrice du futur développement de votre commune. 20 Minutes est partenaire de la consultation citoyenne « Comment construire des villes plus durables, pour tous ? », initiée par l'Institut Palladio. Cette consultation s’appuie sur Make.org pour recueillir des propositions citoyennes pour la ville de demain et pour que les Français et les Françaises puissent se prononcer dessus en votant.

A quelques mois de l'élection présidentielle, les dix propositions les plus plébiscitées seront restituées aux candidats et aux candidates à l’Elysée en février 2022. 20 Minutes vous livrera aussi le résultat de cette consultation et les réponses apportées par les prétendants et prétendantes au poste de chef de l’Etat.