Un groupe de catholiques intégristes a empêché mardi soir la tenue d’un concert, jugé « sataniste » de l’artiste suédoise Anna von Hausswolff. Il était organisé par le Lieu Unique. « Une poignée de radicaux intolérants provoque l’annulation d’un concert à Notre-Dame-du-Bon-Port programmé en accord avec l’évêché », a tweeté Bassem Asseh, premier adjoint à la mairie de Nantes. Le concert, prévu à 21 h, affichait complet. Les opposants à la tenue du concert ont bloqué l’entrée, reprenant en groupe des chants religieux.

Une référence au diable dans une chanson

« Quelques intégristes ont donc réussi à empêcher un concert. Cela nous renforce dans l’idée que face à l’obscurantisme, nous avons plus que jamais besoin de la lumière des arts et de la culture », a réagi Aymeric Seassau (PC), adjoint au maire de Nantes, en charge de la culture. « Une lamentable manifestation d’intolérance et d’atteinte à l’expression culturelle », a également tweeté Olivier Château (PS), adjoint au patrimoine.

Anna von Hausswolff est une chanteuse, pianiste, organiste et auteure-compositrice de post-metal et rock expérimental. Dans l’une de ses chansons Pills, elle évoque l’addiction à la drogue et dit métaphoriquement avoir « fait l’amour avec le diable ».