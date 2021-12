Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’histoire de l’Allemagne, mais aussi de l’Europe, va s’écrire un peu différemment à partir de ce mercredi. Le Bundestag devrait en effet élire le social-démocrate Olaf Scholz au poste de chancelier, actant le départ d' Angela Merkel. Première femme à diriger l’ Allemagne, elle sera restée 5.860 jours au pouvoir, à neuf jours du record de longévité de son mentor, Helmut Kohl. Au terme d’un processus très codifié, la dirigeante conservatrice cédera les rênes de la première puissance économique européenne à celui qui aura été tout à la fois un adversaire politique mais aussi son vice-chancelier et ministre des Finances. Olaf Scholz va prendre la tête du pays avec sa coalition inédite formée par les sociaux-démocrates du SPD, les Verts et les Libéraux. L’ancien maire de Hambourg devrait en outre réserver, comme ses prédécesseurs, sa première visite à la France.

La tension était forte mardi entre Moscou et Washington. Joe Biden et Vladimir Poutine ont eu un échange de deux heures en visioconférence, avec pour principal enjeu la crainte d’un conflit en Ukraine. Très ferme, le président américain a indiqué à son homologue que les Etats-Unis et leurs alliés « répondraient avec de fortes mesures économiques, parmi d’autres, en cas d’escalade militaire », selon un communiqué publié dans la foulée par la Maison-Blanche. Emmanuel Macron surveille lui aussi de près le dossier ukrainien. Le président français s’entretiendra d'ailleurs « dans les prochains jours » avec ses homologues​ le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Selon l’Elysée, l’objectif est là aussi d’éviter une escalade militaire.

A l’origine les autorités avaient mis en place un couvre-feu fin novembre en Martinique pour répondre aux violences sur l’île en proie à une crise sociale. La mesure va être prolongée « pour deux semaines » mais cette fois pour une autre raison : le regain de l’épidémie de Covid-19. A partir de ce mercredi, le couvre-feu va s’appliquer de 20 heures à 5 heures du matin, sans exception pour les restaurants et salles de spectacle, qui bénéficiaient avant les événements sociaux d’une dérogation jusqu’à 22 heures. En Guadeloupe, les autorités ont également annoncé mardi la prorogation du couvre-feu mais uniquement jusqu’à vendredi et pour seulement une partie du territoire. Contrairement à la Martinique, la mesure y est maintenue pour tenter de calmer les violences nocturnes.