« Surréaliste, exceptionnel concert avec les Daft Punk à Megève ! Et vous, votre samedi soir ? » A l’image de Tony, qui a immédiatement fanfaronné sur les réseaux sociaux, 3.500 personnes n’en croyaient pas leurs yeux en assistant, durant 45 minutes, à un show gratuit du mythique groupe électro français. Neuf mois après s’être séparé, le duo formé de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem Christo se trouvait donc samedi soir à la soirée d’illumination du sapin de Noël de la prestigieuse station, situeé dans le massif du Mont-Blanc. Etrange, non ?

« Nous sommes ravis de l’engouement qu’ont créé notre illumination du sapin et la performance des artistes », souligne la direction du tourisme de Megève, contactée par 20 Minutes. Car outre les 3.500 spectateurs, « plus de 15.000 personnes ont été atteintes sur les réseaux sociaux pour visionner le live ». Et tout ce beau monde ne cesse de se demander depuis trois jours : « avait-on vraiment les Daft Punk face à nous ? »

Le groupe hôtelier Verde à l’origine de la soirée

Le mystère a bien été entretenu, mais la réponse est non. « Comme chaque année depuis 12 ans, le service événementiel de la mairie de Megève tient à garder le suspense de la programmation, jusqu’au soir même de l’illumination du sapin », poursuit l’office de tourisme de la commune haut-savoyarde. Un suspense qui s’est cette fois prolongé toute la nuit, au vu du choix du groupe casqué le plus connu au monde. Mais c’est bien dans le cadre d’un tribute que le public a pu s’enflammer sur Da Funk et One More Time. Les Daft Punk originaux avaient-ils validé en amont pareil projet ?

« Le cachet artiste a été réglé pour cette édition par la mairie de Megève et le groupe Verde [groupe hôtelier s’implantant cette année en Haute-Savoie], avec un contrat qui nous lie et qui stipule de ne pas dévoiler l’identité des artistes, nous confie l’office de tourisme de Megève. En revanche, nous pouvons vous garantir qu’ils disposent bien du droit de représentation en France ainsi que dans le monde entier du spectacle présenté samedi, conformément aux documents réglementaires qu’ils nous ont fournis. » Désolé de jouer les climatiseurs, chers lecteurs.