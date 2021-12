Ils sont devenus en quelques années, les « mascottes » de la Fête des lumières de Lyon. Les chouchous du public, en particulier des enfants. Cette année, les Anooki ne figurent pas dans le programme officiel de l’événement. Pourtant, les petits esquimaux ne seront pas très loin. Ils s’installeront à Villeurbanne pour trois semaines.

Premiers rendez-vous : mercredi et jeudi soir. Les Inuits multiplieront les gags dans une immense boule de neige, installée sur la place Lazare-Goujon. Ce spectacle son et lumière sera projeté de 19h à 23h.

Pour ceux qui ne pourraient pas profiter du show, pas de panique. Les Anooki joueront les prolongations jusqu’à Noël. Ils déambuleront tous les jours à partir du 10 décembre dans le quartier des Gratte-Ciel.

[Les Anooki arrivent !🌝❄️]

Les plus mignons de tous les esquimaux vous donnent RV les 8 et 9 décembre pour un spectacle son et lumière sur la place Lazare-Goujon. Ils resteront aux Gratte-Ciel jusqu'au 25/12 toute la journée en centre-ville.

👉 Infos : https://t.co/CSCdKj65F6 pic.twitter.com/LDebypK9cM