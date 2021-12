Comme chaque année, votre collègue Jeanine va vous bassiner avec les 56 surprises que lui a offert son mari à Noël, alors que vous, votre moitié s’est contentée d’aller acheter à la Fnac la liste des bouquins que vous lui avez donnée en vitesse quatre jours avant. Du coup, il en manque un sur deux. Il y aura aussi votre copine Sabrina qui va poster sur les réseaux des photos de sa famille parfaite réunie autour d’un festin comme on en voit seulement dans les séries américaines. Chez vous, Noël, ça sera assiettes en carton et plats surgelés en barquettes parce que votre père n’a « pas envie de s’em***der avec la vaisselle ». Compliqué de s’en vanter… A moins que votre Noël raté, votre #NOëlClaquéAuSol soit précisément ce qui intéresse 20 Minutes !

Parce que les Noëls parfaits ça a toujours été chez les autres, envoyez-nous vos anecdotes de fête de fin d’année les plus nulles, gênantes ou chip. N’oubliez pas les photos des pires cadeaux que vous ayez reçus ou encore du repas le plus naze que vous ayez mangé, bref on veut vos plus gros fails de Noël. Vous pouvez également les poster sur les réseaux avec le hashtag #NoëlClaquéAuSol. N’oubliez pas, on est là pour rire et prendre du recul. Parce que ça reste Noël.