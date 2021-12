Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’origine du drame est encore indéterminée. Cinq personnes sont « probablement bloquées dans les décombres » d’un immeuble d’habitation de trois étages qui s'est effondré dans la nuit à Sanary-sur-Mer, dans le Var, à la suite d’une explosion, ont indiqué ce mardi les pompiers. Le nombre de personnes à secourir sous les gravas a été établi d’après des témoignages du voisinage, a indiqué l’officier de communication des pompiers du Var sans pouvoir donner de précision sur leur état. Quatre autres personnes ont pu être prises en charge par les secours.

En plus d’annoncer de nouvelles mesures sanitaires, la conférence de presse lundi à l’issue du Conseil de défense sanitaire a également servi à rassurer les Français au sujet du variant Omicron. Celui-ci est « manifestement plus contagieux, manifestement pas plus dangereux » que le variant Delta a ainsi déclaré Olivier Véran. Le ministre de la Santé a également estimé que « la conjugaison de la vaccination de rappel et du ressaisissement des gestes barrières », notamment, avait déjà « donné une impulsion favorable par rapport à l’épidémie ». Vingt-cinq cas du variant Omicron sont désormais confirmés sur le territoire, selon le dernier bilan officiel des autorités sanitaires.

Le message de ce début de semaine est clair : les Républicains sont tous unis derrière Valérie Pécresse. Pour confirmer le rassemblement de sa famille politique, la candidate LR pour la présidentielle a ainsi fait lundi son premier déplacement de campagne sur les terres d’Eric Ciotti dans les Alpes-Maritimes. Les deux finalistes samedi pour l’investiture à droite se sont montrés unis malgré les discordances de dimanche. Elise Martin était sur place pour vous livrer un reportage sur, selon la candidate LR, « le couple de l’année ».