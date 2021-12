Les personnes vaccinées contre le Covid-19 sont-elles forcées de porter un signe distinctif pour voyager en train ? C’est ce que dénoncent plusieurs internautes, en particulier Greg Toussaint, humoriste. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, il raconte l’aventure qu’il a vécue gare de Lyon, à Paris ;

« Une meuf qui porte une veste avec écrit dessus pass sanitaire s’approche de moi, commence-t-il. C’est pour me mettre un bracelet bleu obligatoire montrant que je suis bien vacciné. Elle me dit « C’est obligatoire, sinon vous ne prenez pas le train ». » L’humoriste refuse de porter le bracelet en question. « Quand je lui ai dit de me le donner et que je le mettais dans ma poche, elle m’a dit qu’elle était obligée de me le mettre et que c’était pour protéger les autres. »

Dans les commentaires, plusieurs internautes se disent choqués du procédé. « C’est pour nous monter les uns contre les autres », annoncent certains. « Moi, je l’ai refusé et elle n’a pas insisté », raconte un autre. Pour d’autres encore, il s’agit là d’une fausse information : « C’est faux, je prends le train régulièrement et ils ne donnent aucun bracelet. »

FAKE OFF

Depuis le 9 août dernier, dans le cadre de l’entrée en vigueur du pass sanitaire pour les trajets de longue distance, des agents sont bien postés dans certaines gares pour vérifier le QR code des voyageurs. « Si c’est bon, on vous met un bracelet bleu, et si ce n’est pas bon, il est possible de réaliser des tests en gare », précise la SNCF à 20 Minutes. Cette vérification concerne uniquement les TGV, les Intercités et les trajets internationaux. En août, la SNCF a estimé que « cela représente environ 750 trains circulant chaque jour, et environ 400.000 voyages/jour ».

« Il n’y a aucune volonté de stigmatiser les personnes non vaccinées puisque la mesure concerne également les personnes testées négatives », précise la SNCF. Ces vérifications, qui ont lieu avant l’embarquement, ne sont d’ailleurs pas systématiques, ce qui explique que certains voyageurs n’aient jamais porté de bracelet. Le pass sanitaire n’est pas vérifié dans le train : « Ce n’est pas le rôle des contrôleurs, c’est pour cela que nous le faisons avant. »

En ce qui concerne le caractère obligatoire de ce bracelet, il n’en est rien. La SNCF a mis en place ce dispositif pour fluidifier le trafic dans les gares très fréquentées pour permettre aux voyageurs de « passer les portes d’embarquement en scannant uniquement leur billet ». « Finalement l’important n’est pas tant le bracelet que d’être en possession d’un pass sanitaire valide », conclut l’entreprise publique.