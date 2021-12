Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les statistiques confirment chaque semaine un peu plus la virulence de la 5e vague de coronavirus. Plus de 42.000 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont ainsi été détectées au cours des dernières 24 heures et plus de 2.000 personnes se trouvent en soins critiques, selon les chiffres de Santé publique France dimanche. Surtout, sur les derniers sept jours, la moyenne des nouveaux cas quotidiens s’établit à 42.459, contre moins de 28.000 il y a une semaine. Pour tenter une nouvelle fois de trouver des réponses à cette crise, le gouvernement réunit ce lundi un Conseil de défense sanitaire. Celui-ci devrait notamment examiner la possibilité d’ouvrir la vaccination aux 5-11 ans. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a par contre exclu le retour des jauges. Les nouvelles mesures devraient être annoncées par le Premier ministre Jean Castex en personne à l’issue du Conseil dans la matinée.

Si un mot devait résumer l’agenda de la semaine qui s’ouvre pour Valérie Pécresse cela serait : Unité. Pour son premier déplacement de campagne, la candidate LR va en effet jouer la carte du rassemblement de sa famille politique. Pour cela elle sera sur les terres d’Eric Ciotti, qui met la pression pour garder le cap à droite. Après un déjeuner privé à Nice​, les deux finalistes de la primaire LR se rendront à Saint-Martin-Vésubie où ils déposeront une gerbe à la mémoire des victimes de la tempête Alex de fin 2020, avant une réunion publique commune. Les jours suivants seront eux aussi sous le signe de cette unité, puisque Valérie Pécresse devrait se rendre dans le fief de ses concurrents battus, et notamment vendredi chez Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France.

L’équipe de Yannick Jadot pour tenter de conquérir l’Elysée est de nouveau au complet. La députée des Deux-Sèvres Delphine Batho, ancienne rivale lors de la primaire des écologistes, a été nommée dimanche porte-parole de la campagne du candidat EELV à la présidentielle. Elle remplace à ce poste Matthieu Orphelin, un proche de l’ancien ministre Nicolas Hulot accusé de viol et agressions sexuelles. Sa mise en retrait le 27 novembre devait lui permettre de mener librement sa communication sur l’affaire Hulot et surtout éviter que la campagne de Yannick Jadot ne soit perturbée. Mais cette décision avait provoqué une passe d’armes en interne, entre la direction d’EELV et Matthieu Orphelin, qui s’est dit « sali » et avait mis ce choix sur le compte de divergences stratégiques avec le candidat.