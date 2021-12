La Fondation Fourvière a annoncé vendredi 3 décembre sur ses réseaux sociaux le lancement d’une grande tombola, pour contribuer à rénover le site de la Basilique de Notre-Dame de Fourvière. Ce projet de réaménagement est né en 2016 sous le nom « Un nouvel élan pour Fourvière » afin de « développer l’offre touristique et culturelle et de créer un lieu de vie plus accueillant, convivial et inspirant », selon la fondation.

Une voiture, des séjours, des expériences lyonnaises

30.000 tickets sont proposés à 10 euros pièce sur un site dédié, jusqu’au 31 mars 2022. 200 lots à gagner, dont plusieurs prestigieux : une voiture Suzuki Swift hybride, un dîner et nuit pour deux à l’Hôtel Royal d’Evian, un voyage à Rome, deux vélos électriques… Ainsi que des lots typiquement lyonnais comme des cours de cuisine à l’Institut Bocuse, des abonnements à l’OL, des repas gastronomiques…

Une initiative soutenue par Stéphane Bern, né à Lyon et chargé de la mission « Patrimoine en péril » auprès du ministère de la Culture.