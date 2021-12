La neige est tombée en abondance ces derniers jours sur les sommets alpins. Déterminées à rebondir après une saison blanche, certaines stations de ski ont profité de l’occasion pour ouvrir partiellement leurs domaines ce week-end et en faire profiter les amateurs.

Les Contamines-Montjoie (Haute-Savoie), qui enregistrent 65 cm de neige fraîche à 2.500 mètres d’altitude, activeront trois télésièges. Ce qui permettra de dévaler 3 pistes bleues et une rouge. Ils proposeront un forfait adulte de 19 euros la journée et de 35 euros le week-end.

Quatre télésièges et 6 pistes seront également ouverts au Grand-Bornand (Haute-Savoie) sur le domaine skiable alpin. Uniquement pour le week-end et au tarif de 18 euros la journée. Le domaine nordique ouvre, pour sa part, en continu dès samedi.

Masques obligatoires sur les télésièges et dans les files d’attente

Même opération aux Portes du Soleil ouvrira. Dans le détail, 6 remontées mécaniques et 9 pistes seront disponibles à Avoriaz (21 euros), 5 télésièges seront ouverts aux Gets (15 euros) et 3 à Saint-Jean-d’Aulps (12 euros).

Dans l’Isère, les skieurs pourront se rendre aux Sept-Laux, Autrans, Villard-de-Lans et à Lans-en-Vercors où là encore une petite partie du domaine sera accessible. Chamrousse et l’Alpe-d’Huez ouvriront également dès samedi. Pour rappel, seul le glacier est accessible aux Deux-Alpes, et ce depuis le 27 novembre.

En raison de la crise sanitaire, le port du masque est obligatoire dès l’âge de 11 ans sur les remontées mécaniques mais également dans les files d’attente. Le pass sanitaire sera exigé pour les skieurs de plus de 12 ans.