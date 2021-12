Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est une finale surprise. Eric Ciotti est arrivé en tête (25,59 %) de la primaire LR, jeudi, et se qualifie pour le second tour. Le député des Alpes-Maritimes sera opposé à Valérie Pécresse. Longtemps favoris du scrutin, Michel Barnier (23.96 %) et Xavier Bertrand (22,36 %) passent à la trappe. Eric Ciotti est loin d’avoir partie gagnée. Dans la foulée des résultats, Philippe Juvin, Michel Barnier et Xavier Bertrand ont apporté leur soutien à Valérie Pécresse. « Ce résultat confirme la crédibilité de son projet, de son sérieux. C’est elle qui a le plus la capacité à rassembler la droite et le centre-droit. Et donc de faire revenir la droite républicaine au pouvoir », vante Eric Pauget, député des Alpes-Maritimes et soutien de la candidate. Verdict samedi après-midi.

Après l’accalmie, la situation se tend à nouveau. Un gendarme a été blessé jeudi à Saint-Martin dans le cadre des violences et barrages qui bloquent depuis deux semaines les Antilles, et qui ont entraîné dans la journée la prolongation du couvre-feu en Guadeloupe et en Martinique. En Guadeloupe, le préfet Alexandre Rochatte a décidé « la prorogation du couvre-feu » entre 18 heures et 5 heures « jusqu’au 7 décembre », sur 21 communes, dont Pointe-à-Pitre. Une décision similaire de prolongation du couvre-feu a été prise en Martinique, mais jusqu’au 4 décembre à 5 heures. Dans cette île, la gendarmerie a lancé jeudi une grande opération de démantèlement de tous les blocages de ronds-points.

Le professeur Didier Raoult a-t-il enfreint le code de déontologie médicale en promouvant l’hydroxychloroquine contre le Covid-19 ? La chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins rend sa décision ce vendredi à Bordeaux, qui peut aller jusqu’à la radiation. Depuis fin 2020, l’infectiologue marseillais de 69 ans, dont les jours à la tête de l’IHU sont comptés, est visé par deux plaintes déposées par l’Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône et le conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom).