Réclamant une augmentation des retraites et des pensions, neuf organisations syndicales et associatives de retraités – la CGT, la CFTC, la CFE-CGC, FSU, Solidaires retraités, RFP, LSR, Ensemble et solidaires et l’Union Confédérale des Retraités Force Ouvrière (UCR FO) – ont appelé à un rassemblement national à Paris, ce jeudi.

La manifestation s’élancera, ce jeudi, à 13h30 de la place Denfert-Rochereau et se rendra jusqu’à l’esplanade des Invalides.

Perte de pouvoir d’achat

Les syndicats réclament une augmentation des retraites et des pensions pour « compenser le pouvoir d’achat perdu au fil des ans », a indiqué Force Ouvrière dans un communiqué de presse.

De son côté, la CGT a dénoncé, dans un communiqué de presse, la hausse des prix, estimant que l’augmentation des retraites et des pensions devait être « proportionnelle à l’évolution du salaire moyen » et qu'« aucune retraite ne devrait être inférieure au Smic » : « En un an, les prix ont augmenté de 1,9 % alors que les retraites de base n’ont augmenté que de 0,4 % et les complémentaires de 1 % (…) Depuis 2014, les retraités ont perdu entre 10 et 12 % de pouvoir d’achat, soit un mois de pension par an. »

Mais ce n’est pas tout, les syndicats réclament également la « défense et l’amélioration de notre Sécurité sociale au niveau santé et retraite », « le développement des Services publics de proximité » et la « défense des libertés individuelles et collectives », explique FO dans son communiqué de presse.