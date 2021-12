Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les chiffres ne mentent pas : la cinquième vague est bien là. Près de 50.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures en France, selon les derniers chiffres publiés mercredi par Santé publique. Sur les derniers sept jours (ce qui permet de lisser les effets des jours chômés) la moyenne des nouveaux cas quotidiens s’établit à 34.547, contre un peu moins de 22.000 il y a une semaine (+54 %). Et cela pourrait empirer, avec le variant Omicron, jugé « extrêmement préoccupant » par l’Organisation mondiale de la Santé.

Le 2 décembre 2020, Valéry Giscard d'Estaing disparaissait à l’âge de 94 ans, victime du Covid-19. Pour célébrer la mémoire de ce « grand Européen », Emmanuel Macron et les dirigeants de l' UE sont attendus ce jeudi à Strasbourg. A 11 heures, dans l’hémicycle du Parlement européen, le président de l’organe parlementaire David Sassoli, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel prendront tour à tour la parole. Puis, célébrant l’amitié franco-allemande, s’exprimeront le président allemand Frank-Walter Steinmeier et Emmanuel Macron qui clôturera cette cérémonie à laquelle participeront l’épouse de l’ancien président, Anne-Aymone Giscard d’Estaing, ses enfants et petits-enfants, mais aussi Nicolas Sarkozy. L’hommage sera suivi d’une messe, ouverte au public, en mémoire de « VGE » en la cathédrale de la ville à 15 heures.

L’instance mondiale du tennis durcit un peu plus le ton contre la Chine. La WTA réclame toujours d’en savoir plus sur Peng Shuai, dont le sort réel est incertain depuis ses accusations d’abus sexuels contre un ancien haut dirigeant communiste chinois. Le président de l’association, Steve Simon, a donc décidé mercredi « la suspension des tournois en Chine y compris Hong Kong », selon un communiqué de l’instance qui gère le circuit féminin de tennis. Ce choix pourrait avoir des conséquences économiques majeures.