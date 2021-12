Le 24 novembre, le naufrage d’une embarcation de migrants qui tentaient de traverser la Manche en direction de l’Angleterre a fait 27 morts et créé une onde de choc dans le monde humanitaire et politique. Ce mercredi, 26 associations et ONG, dont Amnesty International, Oxfam France, la Fondation Abbé-Pierre et un collectif d’associations de Calais, Grande-Synthe et Dunkerque, ont publié une tribune sur le site de France Info appelant les pouvoirs publics à cesser « la politique de maltraitance » contre les migrants.

« Ce drame était redouté » par les associations, qui alertent régulièrement les gouvernants sur « les risques pris » par les migrants, « faute de voies légales et sécurisées » ou d’accès à une procédure de demande d’asile. Elles rappellent également que plus de 400 personnes sont mortes depuis 1999 en essayant de passer de la France en Grande-Bretagne, comme Yasser, un jeune Soudanais écrasé par un camion à Calais.

Une « avancée minime » après la grève de la faim

Ce drame précédent avait entraîné une grève de la faim d'un prêtre et de deux militants associatifs, Anaïs Vogel et Ludovic Holbein, à partir du 11 octobre. Ils avaient mis un terme à leur action, demandant « que cesse la politique de maltraitance contre les personnes exilées », depuis quelques jours à peine quand le bateau a chaviré. Les associations signataires ne se satisfont pas des annonces faites par le médiateur Didier Leschi à Calais, évoquant une « avancée minime ». Malgré le préavis donné avant les expulsions et la « sommation de 45 minutes avant intervention des forces de l’ordre » pour que les exilés emportent leurs affaires, une polémique a d’ailleurs éclaté récemment sur les lacérations de tentes.

Le hangar de 300 places ouvert à Calais après la médiation, « présenté comme une concession », a été refermé « sur décision de la préfecture et du ministère de l’Intérieur » selon les signataires, alors que les évacuations ont repris de plus belle et qu’un arrêté vient « restreindre encore plus les lieux de distribution de nourriture. » Les associations évoquent ainsi un « double sentiment » : d’une part « l’espoir en constatant une réelle prise de conscience dans l’opinion publique », de l’autre la colère en constatant que la grève de la faim n’a pas fait changer les « pratiques déshumanisantes des pouvoirs publics ».

« Tirer les conclusions du drame »

Les signataires appellent donc la France à « tirer les conclusions du drame » et à « appréhender autrement la présence de personnes exilées sur le littoral et de les considérer pour ce qu’elles sont : des êtres humains en quête d’une vie meilleure ». Ils réclament la fin des « actes de maltraitance » et proposent de mettre en place « des systèmes de mise à l’abri tout le long du littoral », d’autoriser les demandes d’asiles en France mais aussi de négocier « des voies légales et sûres de passage » vers la Grande-Bretagne.

Fustigeant « l’aveuglement coupable des autorités » qui accusent les passeurs, les associations proposent d’offrir aux personnes exilées « la possibilité de se construire un avenir, et connaître la paix », plutôt que « dépenser des millions supplémentaires dans la surveillance de la frontière ». Et de conclure qu'« il y a urgence ».